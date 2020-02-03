Следователи Минского района возбудили уголовное дело о присвоении имущества отделения почтовой связи

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По данным следствия, подозреваемая работала в должности начальника отделения почтовой связи одного из населённых пунктов Минского района и являлась материально - ответственным лицом. В период времени с октября по ноябрь прошлого года посредством установленной на ее рабочем месте специальной компьютерной программы она присвоила денежные средства, принадлежащие отделению почтовой связи, перечислив их на банковскую карточку супруга. В последующем потратила их на личные нужды.

Факт противоправной деятельности был выявлен после проведенной на почте ревизии. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. С занимаемой должности она уволена.

Подозреваемая дала признательные показания, причиненный ущерб в размере более 18 тысяч рублей возместила. К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по результатам расследования.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области