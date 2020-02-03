Два несчастных случая с работниками произошли в один день в Минской области

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В Слуцке следователи выбывали на один из городских комбинатов, где на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании руку токаря затянуло в станок. С повреждениями предплечья 61-летний мужчина доставлен в больницу.

Второй факт травмирования на производстве произошел в то же время в Молодечненском районе. По предварительным данным, 33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, не выключив его. В результате контакта с режущим механизмом произошла травматическая ампутация средних фаланг пальцев руки. Мужчина госпитализирован.

По указанным фактам следователи провели осмотры мест происшествий, опросили работников. Назначены экспертизы. Также следователям предстоит установить, были ли допущены нарушения правила охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области