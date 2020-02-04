На Долгобродской водитель на Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе

Источник материала: Tut.by

Вечером 3 февраля на пешеходном переходе в Минске водитель на Dacia сбил двух мужчин. Пострадавших доставили в больницу, сообщает столичная ГАИ.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Наезд произошел около 19.25. 38-летний водитель Dacia, двигаясь по Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении Ваупшасова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, сбил двух мужчин — 24 и 25 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.