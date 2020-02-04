ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Долгобродской водитель на Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе

04.02.2020 06:54 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 3 февраля на пешеходном переходе в Минске водитель на Dacia сбил двух мужчин. Пострадавших доставили в больницу, сообщает столичная ГАИ.


Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Наезд произошел около 19.25. 38-летний водитель Dacia, двигаясь по Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении Ваупшасова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, сбил двух мужчин — 24 и 25 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.


Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин, 24 и 25 лет, получили травмы и были госпитализированы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два несчастных случая с работниками произошли в один день в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Слуцк Город

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика