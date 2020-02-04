|
На Долгобродской водитель на Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 февраля на пешеходном переходе в Минске водитель на Dacia сбил двух мужчин. Пострадавших доставили в больницу,
Наезд произошел около 19.25. 38-летний водитель Dacia, двигаясь по Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении Ваупшасова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, сбил двух мужчин — 24 и 25 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин, 24 и 25 лет, получили травмы и были госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)