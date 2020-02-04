Рядом с Дворцом культуры профсоюзов на Октябрьской площади горела бытовка

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 3 февраля загорелась бытовка рядом с Дворцом культуры профсоюзов на Октябрьской площади. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



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Сообщение о пожаре поступило в 23.17. Загорелась деревянная обшивка металлической бытовки напротив здания № 25 по проспекту Независимости — рядом с Дворцом культуры профсоюзов и новым бизнес-центром «БК Капитал Палас».

В результате пожара повреждено имущество, деревянная обшивка бытовки. Предполагаемая причина пожара — короткое замывание электропроводки.