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В Пинском районе обокрали пустующий дом

04.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе обокрали пустующий дом
Подробности инцидента рассказала старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова:

– В Пинский РОВД с заявлением о пропаже из частного дома телевизора, слесарных инструментов и продуктов питания обратилась семейная пара. Супруги рассказали правоохранителям, что присматривают за имуществом в пустующем доме знакомых. Во время очередного визита они увидели, что у входной двери сорван замок, и сообщили об этом в милицию.

Сыщики оперативно установили «нового владельца» пропавших вещей.  Им оказался неработающий 45-летний сельчанин. Мужчина уже успел заработать на украденном, продав часть имущества жителю той же деревни.

 
 
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> Подробности инцидента рассказала старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова: – В Пинский РОВД с заявлением о пропаже из частного дома телевизора, слесарных...
 
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