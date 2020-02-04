В Пинском районе обокрали пустующий дом

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента рассказала старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова:

– В Пинский РОВД с заявлением о пропаже из частного дома телевизора, слесарных инструментов и продуктов питания обратилась семейная пара. Супруги рассказали правоохранителям, что присматривают за имуществом в пустующем доме знакомых. Во время очередного визита они увидели, что у входной двери сорван замок, и сообщили об этом в милицию.

Сыщики оперативно установили «нового владельца» пропавших вещей. Им оказался неработающий 45-летний сельчанин. Мужчина уже успел заработать на украденном, продав часть имущества жителю той же деревни.