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В Пинском районе обокрали пустующий дом
04.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В Пинский РОВД с заявлением о пропаже из частного дома телевизора, слесарных инструментов и продуктов питания обратилась семейная пара. Супруги рассказали правоохранителям, что присматривают за имуществом в пустующем доме знакомых. Во время очередного визита они увидели, что у входной двери сорван замок, и сообщили об этом в милицию.
Сыщики оперативно установили «нового владельца» пропавших вещей. Им оказался неработающий 45-летний сельчанин. Мужчина уже успел заработать на украденном, продав часть имущества жителю той же деревни.
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> Подробности инцидента рассказала старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова: – В Пинский РОВД с заявлением о пропаже из частного дома телевизора, слесарных...
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