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Трагедия ценою в жизнь

04.02.2020 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Навигационный период для эксплуатации маломерных судов 2020 года в нашей стране начался с трагических случаев. Произошли они на озере Освейском Верхнедвинского района Витебской области 15 и 20 января в результате нарушения правил пользования маломерными судами. Из­-за сильного ветра высота волны достигала одного метра, в результате чего произошли опрокидывания маломерных судов. Погибло 4 человека (1973 г.р., 1981 г.р., 1986 г.р., 1991 г.р.), все они находились в спасательных жилетах.

Трагедия ценою в жизнь

Хотелось бы предостеречь наших граждан не эксплуатировать маломерные суда до установления благоприятных погодных условий и не подвергать свою жизнь опасности, и уж тем более ради пойманной рыбы. По словам госинспектора Бобруйского участка ГИМС Александра Ковалева, даже находясь в спасательном жилете, вероятность гибели в холодной воде очень высока, особенно при сильном ветре и большой волне. Необходимо помнить и о таком факторе, как очень малое посещение водных объектов гражданами – оказать своевременную и необходимую помощь по спасению человека может оказаться некому. При сегодняшней температуре воды в водоемах гибель человека, оказавшегося за бортом судна, наступает уже через 15­-20 минут.

Цените свою жизнь, соблюдайте правила пользования маломерными судами!

Дополнительную информацию по вопросам деятельности ГИМС вы можете получить на Бобруйском участке по адресу: г.Бобруйск, ул.Минское шоссе, 8/1, тел.: (8-0225) 72­-85­-49, (8-029) 547­-42­-60.

 
 
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Навигационный период для эксплуатации маломерных судов 2020 года в нашей стране начался с трагических случаев. Произошли они на озере Освейском...
 
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