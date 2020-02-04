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Ищем неудачников, которые в новогоднюю ночь разрисовали дом Суворова д. 112а
04.02.2020 13:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну как же ещё можно назвать неудовлетворённых жизнь подростков, которые не знают как самовыразиться и рисуют по ночам гадости на домах? Только неудачники!
Рано или поздно эти индивидуумы будут затирать свои художества и лить крокодиловы слёзы, чтобы мамка с папкой не наругали.
А вот и они сами:
Естественно, жильцы дома обратились в милицию и просят всех, кто узнал по видео парней, сообщить в милицию по телефону 102, либо написать в комментариях. Если хотите анонимно - в контакты администратору сайта, сведения передадим в правоохранительные органы.
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