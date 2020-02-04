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В Ошмянах пропал 16-летний подросток. Ранее юноша уже уходил из дома

04.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Ошмянах пропал 16-летний подросток. Ранее юноша уже уходил из дома

Ошмянским РОВД разыскивается без вести пропавший 16-летний Жамойть Андрей Сергеевич, житель г. Ошмяны Гродненской области.

Юноша проживает с родителями. 2 февраля около 11 часов утра он вышел из дома к другу, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в официальном telegram-аккаунте Пресс-секретаря МВД Беларуси.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос тёмно-русый, короткий. Имеется шрам на левой брови.

Был одет: шапка тёмного цвета, куртка с капюшоном коричневого цвета, штаны светлого цвета, кроссовки чёрного цвета. При себе может иметь рюкзак чёрного цвета.

Ранее уже уходил из дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите.

https://grodnonews.by

 
 
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Ошмянским РОВД разыскивается без вести пропавший 16-летний Жамойть Андрей Сергеевич, житель г. Ошмяны Гродненской области. Юноша проживает с родителями. 2 февраля...
 
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