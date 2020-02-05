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В Турции сошло две лавины: погибли 26 человек, в том числе спасатели, которые искали пострадавших

05.02.2020 17:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 26 человек. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмин Билмеза.

В результате первого схода лавины снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе Ван-Бахчесарай. Погибли пять человек, шесть были спасены, двое пропали без вести. Для их поиска были задействованы группы спасателей.






В среду днем район поиска накрыла очередная снежная лавина.

В результате погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, более 50 человек получили ранения.


Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.

По словам губернатора, число погибших может возрасти, так как поисково-спасательные работы продолжаются. Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.

 
 
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По словам губернатора, число погибших может возрасти, так как поисково-спасательные работы продолжаются.
 
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