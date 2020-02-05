В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, сегодня около полудня проезжающие водители по автодороге Иваново — Тышковичи — Оброво заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Подойдя ближе, мужчины увидели лежащего на траве молодого человека. Граждане вызвали бригаду «скорой помощи», которая доставила пострадавшего 29-летнего жителя Иваново в больницу.

Сам водитель пояснил, что он управлял автомобилем марки «Рено Логан», ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. Будьте внимательны и аккуратны на дороге, старайтесь прогнозировать дорожную обстановку.