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В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал
05.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сам водитель пояснил, что он управлял автомобилем марки «Рено Логан», ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима. Будьте внимательны и аккуратны на дороге, старайтесь прогнозировать дорожную обстановку.
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