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«Представлялся частным детективом». ГСУ завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

06.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, мужчина с 2011 по 2019 годы разработал план по завладению денежными средствами граждан путем обмана под видом осуществления детективной деятельности. Для этого он создал сайт, в котором представлялся известным частным детективом, способным осуществлять для заказчика сбор информации о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведений о гражданах. Также на сайте указывались контактные данные мужчины и положительные отзывы от якобы реальных клиентов.

К мужчине обращались клиенты (как правило это были женщины), которые искали подтверждение измены супруга. Чтобы усыпить бдительность клиентов и создать образ добропорядочного исполнителя, мужчина в ходе осуществления сделки демонстрировал свой реальный паспорт, а также составлял расписку о приеме денежных средств с указанием паспортных данных.

Во время встреч и переписок так называемый частный детектив обещал своим заказчикам узнать для них информацию в том числе из закрытых источников (специализированных ведомственных баз данных, доступа к которым у него реально не имелось) и предоставить сведения о детализации телефонных соединений. В действительности же мужчина заранее не намеревался выполнять и, как было установлено в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства. В последующем эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество.

В среднем за услуги по сбору и передаче личной информации мужчина получал от 100 до 1500 белорусских рублей. Всего таким образом от действий частного детектива пострадали 19 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе следствия был установлен эпизод деятельности обвиняемого, связанный со сбытом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Так, мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования с целью дальнейшего использования в качестве устройства слежения. Затем оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга.

Далее при помощи программного обеспечения к детским часам, обвиняемый отслеживал координаты перемещения автомобиля и передавал их супруге. Данное устройство было обнаружено в ходе обыска по месту жительства обвиняемого. Согласно заключению эксперта, оно относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации.

В ходе следствия была изучена и личность обвиняемого. Так, в 2013 году он уже был судим за совершение подобных действий и приговорен к наказанию в виде 2 лет и 4 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.1 ст.376 (незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу осталась неизменной.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Отдел информации и связи с общественностью

https://sk.gov.by

 
 
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