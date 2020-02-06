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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, есть погибшие и пострадавшие
Источник материала: Tut.by
Рано утром 6 февраля на севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд. В результате происшествия погибли два человека — машинисты, сообщает агентство
Поезд отправился из Милана в 5.10 утра по местному времени, состав направлялся в Салерно. Авария произошла в провинции Лоди: поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись.
В результате погибли два человека, сообщается, что это машинисты. В поезде было 28 пассажиров, 27 из них пострадали, один человек в тяжелом состоянии.
Причину аварии предстоит выяснить.
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Рано утром 6 февраля на севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд. В результате происшествия погибли два человека - машинисты/
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