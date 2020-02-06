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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, есть погибшие и пострадавшие

06.02.2020 11:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром 6 февраля на севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд. В результате происшествия погибли два человека — машинисты, сообщает агентство ANSA.


Фото: Reuters

Поезд отправился из Милана в 5.10 утра по местному времени, состав направлялся в Салерно. Авария произошла в провинции Лоди: поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись.


Фото: Reuters

В результате погибли два человека, сообщается, что это машинисты. В поезде было 28 пассажиров, 27 из них пострадали, один человек в тяжелом состоянии.


Фото: Reuters

Причину аварии предстоит выяснить.

 
 
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Рано утром 6 февраля на севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд. В результате происшествия погибли два человека - машинисты/
 
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