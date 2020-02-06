В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, есть погибшие и пострадавшие

Источник материала: Tut.by

Рано утром 6 февраля на севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд. В результате происшествия погибли два человека — машинисты, сообщает агентство ANSA .



Фото: Reuters

Поезд отправился из Милана в 5.10 утра по местному времени, состав направлялся в Салерно. Авария произошла в провинции Лоди: поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись.



Фото: Reuters

В результате погибли два человека, сообщается, что это машинисты. В поезде было 28 пассажиров, 27 из них пострадали, один человек в тяжелом состоянии.



Фото: Reuters

Причину аварии предстоит выяснить.