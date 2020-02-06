Авиационную бомбу времен войны нашли в Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости во время реставрационных работ обнаружили авиационную бомбу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.





Инцидент произошел 5 февраля у Северных ворот. Рабочий увидел в земле предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил сотрудникам милиции, которые передали информацию военнослужащим саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.

Саперы установили, что обнаруженный боеприпас - советская 15-килограммовая осколочная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Специалисты извлекли ее из земли и уничтожили.





Еще один боеприпас времен войны во дворе своего дома обнаружил житель Барановичского района. Во время земляных работ на своем приусадебном участке мужчина наткнулся на металлическую преграду. Оказалось, что это артиллерийский снаряд, предположительно, немецкого производства без взрывателя.

Снаряд уничтожили военнослужащие в/ч 7404. Обследовав участок, других боеприпасов они не обнаружили.