ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиационную бомбу времен войны нашли в Брестской крепости

06.02.2020 20:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости во время реставрационных работ обнаружили авиационную бомбу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авиационную бомбу времен войны нашли в Брестской крепости

Инцидент произошел 5 февраля у Северных ворот. Рабочий увидел в земле предмет, похожий на боеприпас. О находке он сообщил сотрудникам милиции, которые передали информацию военнослужащим саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.

Саперы установили, что обнаруженный боеприпас - советская 15-килограммовая осколочная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Специалисты извлекли ее из земли и уничтожили.

Авиационную бомбу времен войны нашли в Брестской крепости

Еще один боеприпас времен войны во дворе своего дома обнаружил житель Барановичского района. Во время земляных работ на своем приусадебном участке мужчина наткнулся на металлическую преграду. Оказалось, что это артиллерийский снаряд, предположительно, немецкого производства без взрывателя.

Снаряд уничтожили военнослужащие в/ч 7404. Обследовав участок, других боеприпасов они не обнаружили.

 
 
Ссылка на источник 112
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской крепости во время реставрационных работ обнаружили авиационную бомбу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Инцидент произошел 5 февраля у Северных...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое мужчин в Браславском районе пытались переправить в Латвию сигареты на дроне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика