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В Полоцке мужчина убил знакомого, продержал тело несколько недель в сарае, потом закопал во дворе
Источник материала: Tut.by
В начале декабря прошлого года жители полоцкого микрорайона Громы сообщили в милицию о пропаже соседа. Через несколько дней
По данным следствия, 41-летнего жителя Полоцка убил его знакомый, ранее судимый. Произошло это в начале ноябре.
Мужчины жили вместе в одном доме в частном секторе. В тот день они возвращались из магазина и поссорились. Затем зашли во двор. Бывший заключенный нанес знакомому травмы, от которых тот умер.
Тело убитого мужчина отнес в сарай, и оно пролежало там несколько недель. Затем закопал труп во дворе.
Обвиняемый под стражей, но свою вину не признает.
Именно здесь, кстати, в микрорайоне Громы в апреле 2019 года трое молодых парней
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Мужчины жили вместе в одном доме в частном секторе. В тот день они возвращались из магазина и поссорились. Затем зашли во двор. Бывший заключенный нанес знакомому...
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