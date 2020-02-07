В Полоцке мужчина убил знакомого, продержал тело несколько недель в сарае, потом закопал во дворе

Источник материала: Tut.by

В начале декабря прошлого года жители полоцкого микрорайона Громы сообщили в милицию о пропаже соседа. Через несколько дней нашли труп мужчины: его закопали во дворе собственного дома. А до этого тело пролежало несколько недель в сарае, сообщает телеканал «Вектор ТВ».



Фото предоставлено Полоцким РОВД

По данным следствия, 41-летнего жителя Полоцка убил его знакомый, ранее судимый. Произошло это в начале ноябре.

Мужчины жили вместе в одном доме в частном секторе. В тот день они возвращались из магазина и поссорились. Затем зашли во двор. Бывший заключенный нанес знакомому травмы, от которых тот умер.

Тело убитого мужчина отнес в сарай, и оно пролежало там несколько недель. Затем закопал труп во дворе.

Обвиняемый под стражей, но свою вину не признает.

Именно здесь, кстати, в микрорайоне Громы в апреле 2019 года трое молодых парней жестоко избили и заживо закопали своего 26-летнего знакомого во дворе его дома.