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В Полоцке мужчина убил знакомого, продержал тело несколько недель в сарае, потом закопал во дворе

07.02.2020 07:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря прошлого года жители полоцкого микрорайона Громы сообщили в милицию о пропаже соседа. Через несколько дней нашли труп мужчины: его закопали во дворе собственного дома. А до этого тело пролежало несколько недель в сарае, сообщает телеканал «Вектор ТВ».


Фото предоставлено Полоцким РОВД

По данным следствия, 41-летнего жителя Полоцка убил его знакомый, ранее судимый. Произошло это в начале ноябре.

Мужчины жили вместе в одном доме в частном секторе. В тот день они возвращались из магазина и поссорились. Затем зашли во двор. Бывший заключенный нанес знакомому травмы, от которых тот умер.

Тело убитого мужчина отнес в сарай, и оно пролежало там несколько недель. Затем закопал труп во дворе.

Обвиняемый под стражей, но свою вину не признает.

Именно здесь, кстати, в микрорайоне Громы в апреле 2019 года трое молодых парней жестоко избили и заживо закопали своего 26-летнего знакомого во дворе его дома.

 
 
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Мужчины жили вместе в одном доме в частном секторе. В тот день они возвращались из магазина и поссорились. Затем зашли во двор. Бывший заключенный нанес знакомому...
 
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