Источник материала: Tut.by

У 48-летнего жителя Лунинца нашли ручку-пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК .





Ручку-пистолет у мужчины нашли во время обыска — а еще обнаружили у него несколько единиц приспособленного к стрельбе охолощенного оружия с патронами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает исправработы, арест, до 5 лет ограничения свободы или до 7 лет колонии.