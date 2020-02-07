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У 48-летнего жителя Лунинца нашли ручку-пистолет
Источник материала: Tut.by
У 48-летнего жителя Лунинца нашли ручку-пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает
Ручку-пистолет у мужчины нашли во время обыска — а еще обнаружили у него несколько единиц приспособленного к стрельбе охолощенного оружия с патронами.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает исправработы, арест, до 5 лет ограничения свободы или до 7 лет колонии.
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Возбуждено уголовное дело.
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