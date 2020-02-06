Джеймс Бонд из Брестской области: у жителя Лунинца изъята ручка-пистолет

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, в январе текущего года в ходе обыска по месту жительства 48-летнего жителя Лунинца сотрудниками милиции обнаружена ручка-пистолет (⬇️на фото) и несколько единиц охолощенного оружия, которые были приспособлены к стрельбе, а также боеприпасы к ним. Обнаруженные предметы были изъяты.





За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела продолжается.

⚠️Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном порядке.