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В Мозыре парни украли подвешенную под крышей кафе колонку. Теперь их ищет милиция

07.02.2020 08:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре молодые люди украли портативную колонку — и их акробатические трюки попали в объектив камеры видеонаблюдения. Теперь их ищет милиция.


Инцидент произошел ночью 20 января на рынке «Славянский» у кофейни «Гуру». И, судя по видео, воришкам пришлось приложить немало усилий для достижения цели. Кстати, к ней парни шли не один день: 17 января они уже пытались украсть эту же колонку.

Тех, кто узнал на видео настойчивых молодых людей, просят позвонить по телефонам +275 29 2 484 246, +375 33 6 401 787 или 102. Анонимность гарантируется.

 
 
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И, судя по видео, воришкам пришлось приложить немало усилий для достижения своей цели.
 
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