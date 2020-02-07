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В Мозыре парни украли подвешенную под крышей кафе колонку. Теперь их ищет милиция
Источник материала: Tut.by
В Мозыре молодые люди украли портативную колонку — и их акробатические трюки попали в объектив камеры видеонаблюдения. Теперь их ищет милиция.
Инцидент произошел ночью 20 января на рынке «Славянский» у кофейни «Гуру». И, судя по видео, воришкам пришлось приложить немало усилий для достижения цели. Кстати, к ней парни шли не один день: 17 января они уже пытались украсть эту же колонку.
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И, судя по видео, воришкам пришлось приложить немало усилий для достижения своей цели.
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