ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преступное «кондитерское изделие»

07.02.2020 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Опиаты – самые древние из всех известных на земле наркотических препаратов. Сырьем для их получения служит млечный сок и высушенные стебли растения Papaver somniferum или проще мака опийного. Латинское название цветка в переводе звучит как «настоящая детская кашка». Однако увлечение опиатами – проблема далеко не детская. Употребление опиатов вызывает не только проблемы со здоровьем: как физическим, так и психическим, но и может стать вполне реальным «сроком» – за хранение.

Так, чуть не отправился в тюрьму житель Ивьевского района Р. 4 сентября минувшего года он, будучи в «подпитии», угрожал убийством сожительнице и ее взрослым детям. Понимая, что его угрозы вполне реальны и осуществимы, а также сопровождаются активными действиями с использованием кухонного ножа и топора, потерпевшие вызвали милицию.

10 сентября в ходе обыска дома Р. сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 548 г маковой соломы, а в хозпостройке – 142 г.

Мужчина подтвердил, что на собственном огороде в конце июня для собственных нужд собрал не менее 690 г маковой соломы, а также он знал, что она является наркотическим средством. В содеянном Р. чистосердечно раскаялся.

Как отметил заместитель прокурора Ивьевского района Виктор Францевич Жидель, Р. был признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств, и на основании ч. 1 ст. 328 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также мужчина был признан виновным в угрозе убийством, так как имелись основания опасаться ее осуществления, и на основании ст. 186 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 1 и ч.2 ст. 72 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Р. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК было принято решение не приводить в исполнение наказание, если в течение испытательного срока в 1 год Р. не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязательства. Также ему были назначены общественно-полезные работы в объеме 100 часов.

П. КЁЛЕР.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опиаты – самые древние из всех известных на земле наркотических препаратов. Сырьем для их получения служит млечный сок и высушенные стебли...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Мозыре парни украли подвешенную под крышей кафе колонку. Теперь их ищет милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика