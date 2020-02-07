Преступное «кондитерское изделие»

Источник материала: Ивьевский край

Опиаты – самые древние из всех известных на земле наркотических препаратов. Сырьем для их получения служит млечный сок и высушенные стебли растения Papaver somniferum или проще мака опийного. Латинское название цветка в переводе звучит как «настоящая детская кашка». Однако увлечение опиатами – проблема далеко не детская. Употребление опиатов вызывает не только проблемы со здоровьем: как физическим, так и психическим, но и может стать вполне реальным «сроком» – за хранение.

Так, чуть не отправился в тюрьму житель Ивьевского района Р. 4 сентября минувшего года он, будучи в «подпитии», угрожал убийством сожительнице и ее взрослым детям. Понимая, что его угрозы вполне реальны и осуществимы, а также сопровождаются активными действиями с использованием кухонного ножа и топора, потерпевшие вызвали милицию.

10 сентября в ходе обыска дома Р. сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 548 г маковой соломы, а в хозпостройке – 142 г.

Мужчина подтвердил, что на собственном огороде в конце июня для собственных нужд собрал не менее 690 г маковой соломы, а также он знал, что она является наркотическим средством. В содеянном Р. чистосердечно раскаялся.

Как отметил заместитель прокурора Ивьевского района Виктор Францевич Жидель, Р. был признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств, и на основании ч. 1 ст. 328 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также мужчина был признан виновным в угрозе убийством, так как имелись основания опасаться ее осуществления, и на основании ст. 186 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 1 и ч.2 ст. 72 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Р. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК было принято решение не приводить в исполнение наказание, если в течение испытательного срока в 1 год Р. не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязательства. Также ему были назначены общественно-полезные работы в объеме 100 часов.

П. КЁЛЕР.