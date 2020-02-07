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На страже закона. Целился в кабана – попал в человека

07.02.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Люди, у которых есть то или иное хобби, более удачливы и успешны в жизни, чем те, которые не нашли себе интересного занятия. В последние годы все большую популярность приобретает такое увлечение, как охота. Изначально охота – это мужское хобби, позволяющее отвлечься от повседневной рутины и отдохнуть на природе.

Страсть к охоте заложена в мужчинах с древних времен. Именно они должны были принести в пещеру мамонта и обеспечить пропитание своей женщине и детям. Но время шло, люди эволюционировали, обзавелись домашним хозяйством. Охота перестала быть необходимостью и превратилась в приятное времяпрепровождение, азартное увлечение.

Однако далеко не всегда поход на охоту бывает удачным. К примеру, 28 сентября житель Ивьевского района З. незаконно охотился вблизи д. Черкесы. Из охотничьего ружья мужчина произвел неприцельный выстрел, думал, в кабана, но попал в другого охотника – Г. В результате этой неосторожности, Г. было причинено телесное повреждение в виде огнестрельного пулевого сквозного ранения верхней трети левого плеча с повреждением плечевой кости в виде многооскольчатого перелома, мягких тканей плеча и половины грудной клетки фрагментами снаряда, осложненного развитием травматического шока, невропатии лучевого, среднего нервов слева и контрактуры в области 4-5 пальцев левой кисти. Данные травмы определяются как тяжкое телесное повреждение по признаку опасности для жизни.

Как выяснилось позже, выстрел был произведен охотничьими патронами, однако в доме у З. были обнаружены незаконно приобретенные нарезные патроны, которые мужчина купил еще в 2003 году и до происшествия хранил у себя дома.

«На суде З. чистосердечно раскаялся и просил строго его не наказывать. С учетом личности обвиняемого, обстоятельств совершения преступления, положительных характеристик с места работы, того, что он ранее не судим, не состоит на учете у врача-нарколога, а также учитывая позицию потерпевшего, примирившегося с обвиняемым, - суд пришел к выводу, что исправление и предупреждение совершения новых преступлений З. будет достигнуто при назначении ему по ст. 155 УК наказания в виде штрафа, а по ч. 2 ст. 295 УК – в виде лишения свободы со штрафом», - рассказала нам государственный обвинитель Инна Ричардовна Могильницкая.

Таким образом З. был признан виновным в причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности, а также в незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов. Приговором суда ему было назначено лишение свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 50 базовых величин. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на 2 года при условии, что мужчина не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязательства, в том числе и общественно-полезные работы в объеме 120 часов.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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Люди, у которых есть то или иное хобби, более удачливы и успешны в жизни, чем те, которые не нашли себе интересного занятия. В последние годы все...
 
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