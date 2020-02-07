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В ледовом дворце Бреста произошел пожар

07.02.2020 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в ледовом дворце. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В ледовом дворце Бреста произошел пожар

Возгорание в одном из помещений спорткомплекса, в котором базируется хоккейный клуб "Брест", произошло сегодня ночью. Сообщение поступило в областное УМЧС в 02.21. Пожар обнаружен благодаря автоматической пожарной сигнализации.

В ледовом дворце Бреста произошел пожар

"Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже здания было плотное задымление. Находившиеся на момент пожара в ледовом дворце оператор-диспетчер, дежурный электрик и машинист холодильных установок покинули здание, они не пострадали. По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму, она загорелась", - рассказали в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил два комплекта формы и еще 23 закопчены, повреждено другое имущество.

В ледовом дворце Бреста произошел пожар

В ледовом дворце Бреста произошел пожар

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте спасатели ликвидировали пожар в ледовом дворце. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Возгорание в одном из помещений...
 
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