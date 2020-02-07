В ледовом дворце Бреста произошел пожар

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в ледовом дворце. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС .





Возгорание в одном из помещений спорткомплекса, в котором базируется хоккейный клуб "Брест", произошло сегодня ночью. Сообщение поступило в областное УМЧС в 02.21. Пожар обнаружен благодаря автоматической пожарной сигнализации.





"Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС , на первом этаже здания было плотное задымление. Находившиеся на момент пожара в ледовом дворце оператор-диспетчер, дежурный электрик и машинист холодильных установок покинули здание, они не пострадали. По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму, она загорелась", - рассказали в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар . Огонь уничтожил два комплекта формы и еще 23 закопчены, повреждено другое имущество.







