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В ледовом дворце Бреста произошел пожар
07.02.2020 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте спасатели ликвидировали
Возгорание в одном из помещений спорткомплекса, в котором базируется хоккейный клуб "Брест", произошло сегодня ночью. Сообщение поступило в областное УМЧС в 02.21. Пожар обнаружен благодаря автоматической пожарной сигнализации.
"Когда к месту вызова прибыли первые подразделения
Спасатели ликвидировали
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В Бресте спасатели ликвидировали пожар в ледовом дворце. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Возгорание в одном из помещений...
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