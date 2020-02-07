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Житель Кобрина решил проверить на горючесть жидкость из гаража. Теперь он в больнице с ожогами
Источник материала: Tut.by
Днем 6 февраля в больницу Кобрина с ожогами попал местный житель. Оказалось, он нашел в гараже емкость с неизвестной жидкостью и решил проверить ее на горючесть,
О пострадавшем мужчине спасатели узнали из сообщения медиков. Оказалось, тот живет в 3-квартирном жилом доме, а в тот день убирался на приусадебном участке и в гараже.
Там он нашел емкость с жидкостью и, чтобы убедиться в ее горючих свойствах, вылил на землю возле постройки и поджег. Произошло воспламенение, огонь перебросился на одежду.
Мужчина сам потушил пламя и вызвал скорую. После осмотра он был госпитализирован.
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Пламя в момент перебросилось на одежду.
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