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Житель Кобрина решил проверить на горючесть жидкость из гаража. Теперь он в больнице с ожогами

07.02.2020 11:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 февраля в больницу Кобрина с ожогами попал местный житель. Оказалось, он нашел в гараже емкость с неизвестной жидкостью и решил проверить ее на горючесть, сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

О пострадавшем мужчине спасатели узнали из сообщения медиков. Оказалось, тот живет в 3-квартирном жилом доме, а в тот день убирался на приусадебном участке и в гараже.

Там он нашел емкость с жидкостью и, чтобы убедиться в ее горючих свойствах, вылил на землю возле постройки и поджег. Произошло воспламенение, огонь перебросился на одежду.

Мужчина сам потушил пламя и вызвал скорую. После осмотра он был госпитализирован.

 
 
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