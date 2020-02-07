В Бресте в ледовом дворце произошел пожар

Источник материала: Полесская правда



07.02.2020 года в 02-21 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в комнате здания ледового дворца спорта ГУ «Хоккейный клуб «Брест», по адресу: г. Брест, ул. Московская, 151. Пожар был обнаружен по сработке автоматической пожарной сигнализации.

Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже здания было плотное задымление, находившиеся на момент пожара в ледовом дворце 3 человека (оператор-диспетчер, дежурный электрик, машинист холодильных установок) покинули здание, они не пострадали.

По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено 2 комплекта формы, повреждено имущество, закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате. Пострадавших нет.