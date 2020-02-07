Скончалась от ожогов: завершено расследование дела об убийстве с особой жестокостью

Источник материала: Единство

Ночью 27 августа 2019 года правоохранительные органы выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе частного дома от ожогов скончалась 39-летняя местная жительница.

Следственно-оперативной группой проведены осмотры места происшествия, дома и дворовой территории, опрошены жильцы, зафиксирована следовая картина, а также обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости.

В ходе неотложных следственных действий получены сведения о криминальном характере произошедшего. Сотрудниками милиции был задержан 37-летний хозяин дома, работающий сварщиком, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На протяжении расследования мужчина давал противоречивые показания, в том числе отрицая свою причастность к произошедшему.

В целях установления полной картины произошедшего проведены следственные и иные процессуальные действия. Допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам.

Согласно материалам уголовного дела, накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины находились трое односельчан – двое мужчин и потерпевшая. Во время распития спиртных напитков во дворе между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, тот стал ее выгонять. По данным следствия, в тот момент, когда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки, и с целью напугать, чиркнул зажигалку. Попавшая на одежду женщины искра привела к мгновенному воспламенению. В результате она скончалась на месте от термических ожогов.

С начала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области