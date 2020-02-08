Попутчик забрал деньги у водителя за козырьком и купил на них подарки на день рождения

Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецкий РОВД обратился брестчанин и заявил о пропаже денег.





Мужчина рассказал, что около брестского автовокзала к нему подошел незнакомец и попросил отвезти его в Каменец, на что последний любезно согласился. По пути следования водитель автомобиля ненадолго отлучился, остановившись на автобусной станции. После того, как потерпевший высадил пассажира вблизи одного из торговых объектов, он обнаружил пропажу денег.

Сыщики оперативно установили личность попутчика.

Им оказался неработающий 37-летний брестчанин, который пояснил правоохранителям, что приехал в Каменец на день рождения к родственнику. Его внимание привлекли денежные банкноты, находившиеся за солнцезащитным козырьком. Воспользовавшись отсутствием водителя, забрал купюры.

Часть похищенного фигурант потратил на покупку подарков и алкоголя.

Следователями дана правовая оценка его действиям.

Старший инспектор ОИОС

УВД Александра Захарова