Подозреваемому в убийстве жителя Марьиной горки, тело которого нашли в Свислочи, предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

Одному из обвиняемых в убийстве 31-летнего мужчины, тело которого в январе нашли в реке Свислочь, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Напомним, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Марьиной Горки: пара — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Обвинение по части 1 статьи 139 УК (убийство) предъявили 33-летнему мужчине, он сейчас находится в СИЗО. По его показаниям, 21 января потерпевший находился у него и его сожительницы в квартире, они втроем распивали спиртное.

«Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате хозяин причинил телесные повреждения руками, ногами и стеклянной бутылкой, от которых потерпевший скончался. Спустя некоторое время, желая скрыть следы преступления, мужчина обратился за помощью к 23-летнему знакомому. Они вывезли тело потерпевшего и сбросили в реку Свислочь», — сообщили в СК.

Обвинение предъявлено Следователями предъявлено обвинение 33-летнему мужчине по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса, он содержится под стражей. Окончательная правовая оценка действиям всех лиц будет дана по результатам расследования.