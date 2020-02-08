В Лидском районе утонул 30-летний мужчина, который вышел рыбачить на неокрепший лед

Источник материала: Вороновская газета





Зима в этом году минусовой температурой не радовала.

Поэтому с наступлением первых пусть и слегка морозных дней рыбаки начали массово выходить на водоемы. Такая беспечность привела и к первым жертвам, об этом журналисту «Лiдскай газеты» сообщили в Лидской спасательной станции.

Трагедия произошла сегодня недалеко от агрогородка Тарново. Утром здесь достали тело местного жителя 1989 года рождения. Как выяснилось позже, мужчина ранним утром отправился на водоем рыбачить. Вышел на неокрепший лед, провалился и утонул.

Расставленные на озере флажки, потрескавшийся лед и отсутствие человека рядом около восьми часов утра утра увидел другой рыбак. Об этом он сразу сообщил в РОВД, милиция – спасателям.

– Еще до приезда в Тарново мы знали фамилию человека, которого будем искать, так как у рыбаков есть правило: обязательно указывать на флажках свою фамилию, – рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. – Поэтому на месте происшествия нас уже ждал отец погибшего. По его словам, телефон сына уже несколько часов был недоступен… Найти тело много времени не потребовало: водоем небольшого размера – 100 на 150 метров, и относительно неглубокий – до 2,5 метра.





Спасатели уточняют, что лед на месте происшествия по толщине составляет всего лишь 2-3 сантиметра. Безопасным считается выход на лед толщиной не менее 10 сантиметров. В Лидском районе в нынешнем сезоне это первый случай гибели человека во время подледного лова рыба.



