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В Брестском районе на пожаре в садоводческом товариществе погиб мужчина
09.02.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На место вызова были направлены подразделения
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, стены и имущество в строении.
Причина пожара устанавливается.
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На место вызова были направлены подразделения МЧС. Звеном газодымозащитной службы на полу в хозяйственном строении обнаружен погибший мужчина - хозяин...
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