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В Брестском районе на пожаре в садоводческом товариществе погиб мужчина

09.02.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На место вызова были направлены подразделения МЧС. Звеном газодымозащитной службы на полу в хозяйственном строении обнаружен погибший мужчина - хозяин строения, 1968 г. рождения.

В Брестском районе на пожаре в садоводческом товариществе погиб мужчина

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, стены и имущество в строении.

В Брестском районе на пожаре в садоводческом товариществе погиб мужчина

Причина пожара устанавливается.

В Брестском районе на пожаре в садоводческом товариществе погиб мужчина

 
 
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  На место вызова были направлены подразделения МЧС. Звеном газодымозащитной службы на полу в хозяйственном строении обнаружен погибший мужчина - хозяин...
 
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