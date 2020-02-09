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Подарок от родственников. В одном из банков Лиды женщина хотела обменять поддельные 100 евро
09.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
От дежурного местного отдела Департамента охраны поступило сообщение, что в кассе одного из лидских банков при обмене валюты
Согласно заключению эксперта купюра изготовлена не предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и ценных бумаг Евросоюза. Женщина пояснила, что данную купюру получила в Литве в качестве подарка от родственников.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
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От дежурного местного отдела Департамента охраны поступило сообщение, что в кассе одного из лидских банков при обмене валюты задержана 51-летняя жительница...
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