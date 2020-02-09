Подарок от родственников. В одном из банков Лиды женщина хотела обменять поддельные 100 евро

Источник материала: Вороновская газета





От дежурного местного отдела Департамента охраны поступило сообщение, что в кассе одного из лидских банков при обмене валюты задержана 51-летняя жительница Вороново, которая предоставила для обмена 100 евро с признаками подделки. Об этом сообщила «Лідская газета».

Согласно заключению эксперта купюра изготовлена не предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и ценных бумаг Евросоюза. Женщина пояснила, что данную купюру получила в Литве в качестве подарка от родственников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».