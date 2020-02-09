На Британию обрушился мощный ураган «Сиара»

Источник материала: Tut.by

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган «Сиара».



Фото: Network Rail

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число.

Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях.

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение в Британии, выпустила предупреждение о соблюдении максимальной скорости в 50 м/час (80 км/ч), многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

В воскресенье в Лондоне закрыты для прогулок все королевские парки, включая Гайд-парк и Риджентс-парк, из-за угрозы падения старых деревьев.

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

Из-за урагана «Сиара» оказался отменен в воскресенье матч Премьер-лиги между командами «Манчестер-сити» и «Уэст-Хэм».

Однако команды «Шеффилд-Юнайтед» и «Борнмут» все же решились выйти на поле, невзирая на погоду.

Сильнее всего ураган «Сиара» обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

Метеорологическая служба сообщает, что в понедельник на севере Англии возможны сильные снегопады, что может привести к обледенению дорог. Там желтый уровень опасности сохранится до вечера понедельника.

Ураган «Сиара» ощущается и в материковой Европе: во Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах также ожидается шквальный ветер и проливные дожди.

Отменены некоторые авиарейсы в Бельгии и Германии.