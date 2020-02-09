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Сел на брюхо. Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

09.02.2020 19:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позже эту информацию агентству подтвердили в МЧС.


Фото: ea. potapoff/VK

«Самолет совершил жесткую посадку, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Пострадавших нет. Было это в 12:40», — сообщил РБК источник в экстренных службах.

ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что один пассажир обратился к врачам. РЕН ТВ также утверждает, что пострадал один человек — по данным телеканала, он обратился в травмпункт.

Как сообщили РБК в пресс-службе Utair, случившееся в Усинске объясняется «резким непрогнозируемым порывом ветра». Там указали, что экипажу удалось удержать самолет на полосе, однако еще до полной остановки произошел подлом основных стоек шасси.

В Utair отметили, что из 94 пассажиров лишь один самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена.

Информацию о проблемах с шасси ТАСС подтвердили в Росавиации. Там добавили, что уточняют степень повреждения самолета. Агентство со ссылкой на источник передает, что при посадке у лайнера сложились стойки шасси, в результате чего он ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП) хвостом и сел на брюхо.

Следственные органы начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в Усинске, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК. Аэропорт Усинска временно закрыт, сообщается на сайте администрации региона.

 
 
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Самолет совершил жесткую посадку, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Пострадавших нет.
 
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