В Австралии проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший 74 дня

Источник материала: Tut.by

Мощный ураган прошел через австралийский штат Новый Южный Уэльс, и проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший на протяжении 74 дней, передает «Интерфакс» со ссылкой на местный канал 7news.





Более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения, сообщил 7news.

На данный момент есть сообщения о шести пострадавших в результате разгула стихии.

Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила о четырех пострадавших: они находились в машине в деловом районе Сиднея, когда на нее упало дерево. Также сообщается о спасении подростка, который оказался в ловушке и прождал помощи два часа, находясь в воде по пояс. Еще одного молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.

У берегов Сиднея во время шторма высота волн достигала 13,9 метров.

Штормовое предупреждение в Новом Южном Уэльсе было объявлено в воскресенье и действует до понедельника.