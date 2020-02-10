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В Таиланде столкнулись два туристических катера. Погибли двое детей из России
Источник материала: Tut.by
По крайней мере два человека погибли и еще 22 получили ранения в результате столкновения двух скоростных туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде.
По данным The Phuket News, авария произошла утром 10 февраля в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.
Представитель местной полиции сообщил, что оба погибших — дети из России, мальчик 12 лет и девочка шести лет.
В посольстве РФ в свою очередь
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В посольстве РФ в свою очередь рассказали, что среди пострадавших более 20 россиян.
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