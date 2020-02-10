ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Таиланде столкнулись два туристических катера. Погибли двое детей из России

10.02.2020 08:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По крайней мере два человека погибли и еще 22 получили ранения в результате столкновения двух скоростных туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде.


Фото: thephuketnews.com

По данным The Phuket News, авария произошла утром 10 февраля в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.


Фото: thephuketnews.com

Представитель местной полиции сообщил, что оба погибших — дети из России, мальчик 12 лет и девочка шести лет.

В посольстве РФ в свою очередь рассказали, что среди пострадавших более 20 россиян.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве РФ в свою очередь рассказали, что среди пострадавших более 20 россиян.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Австралии проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший 74 дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика