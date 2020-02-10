На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы

Источник материала: Виртуальный Брест

Озеро за КСМ - место не всем известное, но знающие люди приезжают сюда отдохнуть, погулять на природе. Летом купаются, конечно. Сюда же прибегают со всех окрестностей дети - тусуются они так, значит. Естественно, никто их не контролирует, а покрасоваться друг перед другом очень хочется (возраст такой).





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Вчера, 9 февраля 2020 года три мальчика и девочка, перебегая озеро по замёрзшему люду оказались в воде. Двое выбрались сами, но попытавшись помочь остальным, провалились опять. Их друзья наблюдали на берегу, не рискуя приближаться, всего там было около 15 человек.

Благо, что здесь же отдыхали семьи с детьми, они делали замечания подросткам, предупреждали, что лёд совсем тонкий, но кто же в таком возрасте будет слушать? В 14-16 лет кажется, что ты и сам уже всё знаешь и понимаешь.

Мужчины на берегу быстро сориентировались, и бросились на помощь. Так как лёд не выдерживал взрослых и проваливался, пришлось его ломать. Времени было мало, подручных средств немного. Благо, всё обошлось, и все дети оказались в безопасности.

После произошедшего все они бросились убегать, наверное, по домам.

Спасатели тоже вынуждены были сворачиваться - сушиться и обрабатывать полученные царапины, лёд был всё же достаточно толстым, чтобы нанести их.





Будем надеяться, что эта компания молодых людей уже не будет больше делать глупостей и задумается о последствиях своего поведения.