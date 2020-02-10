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На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы

10.02.2020 09:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Озеро за КСМ - место не всем известное, но знающие люди приезжают сюда отдохнуть, погулять на природе. Летом купаются, конечно. Сюда же прибегают со всех окрестностей дети - тусуются они так, значит. Естественно, никто их не контролирует, а покрасоваться друг перед другом очень хочется (возраст такой).

На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы

фото - иллюстрация

Вчера, 9 февраля 2020 года три мальчика и девочка, перебегая озеро по замёрзшему люду оказались в воде. Двое выбрались сами, но попытавшись помочь остальным, провалились опять. Их друзья наблюдали на берегу, не рискуя приближаться, всего там было около 15 человек.

Благо, что здесь же отдыхали семьи с детьми, они делали замечания подросткам, предупреждали, что лёд совсем тонкий, но кто же в таком возрасте будет слушать? В 14-16 лет кажется, что ты и сам уже всё знаешь и понимаешь.

Мужчины на берегу быстро сориентировались, и бросились на помощь. Так как лёд не выдерживал взрослых и проваливался, пришлось его ломать. Времени было мало, подручных средств немного. Благо, всё обошлось, и все дети оказались в безопасности.

После произошедшего все они бросились убегать, наверное, по домам.

На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы

Спасатели тоже вынуждены были сворачиваться - сушиться и обрабатывать полученные царапины, лёд был всё же достаточно толстым, чтобы нанести их.

На озере под Брестом едва не утонули четыре подростка. Их спасли случайные очевидцы

Будем надеяться, что эта компания молодых людей уже не будет больше делать глупостей и задумается о последствиях своего поведения.

 
 
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  Озеро за КСМ - место не всем известное, но знающие люди приезжают сюда отдохнуть, погулять на природе. Летом купаются, конечно. Сюда же прибегают со всех...
 
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