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В Таиланде столкнулись два катера: погибли дети из России

10.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Таиланде столкнулись два катера: погибли дети из России

Двое российских детей погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил российский консул в Таиланде Владимир Пронин.

Около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии. Все пострадавшие были доставлены в несколько больниц острова. «Часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений», — добавил дипломат.

Согласно предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

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Двое российских детей погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил российский консул в...
 
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