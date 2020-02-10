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В Таиланде столкнулись два катера: погибли дети из России
10.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Двое российских детей погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил российский консул в Таиланде Владимир Пронин.
Около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии. Все пострадавшие были доставлены в несколько больниц острова. «Часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений», — добавил дипломат.
Согласно предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.
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Двое российских детей погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил российский консул в...
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