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И в бровь, и в глаз…

10.02.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Многие мальчики, а иногда уже и мужчины, воображают, как вступают в драку и выходят из нее победителями, разбросав дюжину злодеев по сторонам. В реальности же драка превращается в досадное недоразумение, чреватое травмами и совершенно неприятными воспоминаниями.

Вряд ли с восторгом будет вспоминать события, произошедшие 20 ноября Я., жительница Ивьевского района. Вечером этого дня женщина была доставлена в приемный покой Ивьевской больницы, где ей оказали помощь. При этом ей был выставлен диагноз: ушибленная рана верхней губы слева, надбровной области, ссадины лица. Сообщение об этом инциденте было передано в ОВД Ивьевского райсполкома.

В ходе проверки выяснилось, что Я. Вместе со своим сожителем П. отправились в гости к общему приятелю Б., чтобы посмотреть телевизор. В ходе непринужденной беседы Б. сообщил, что «кино не будет», поскольку К. повредил телевизионный кабель. Желая восстановить справедливость, Я. отправилась к К. и попросила его отремонтировать повреждение либо восстановить причиненный ущерб, и извиниться, конечно же. В ответ на предложение К. сообщил, что никуда не пойдет и ничего чинить-восстанавливать не будет, от негодования Я. выразилась нецензурной бранью. Завязался конфликт, в ходе которого К. вытащил из-под печи деревянное полено и торцевой его частью ударил женщину по лицу, три раза, тычком.

При проведении судебно-медицинской экспертизы повреждения, оставшиеся у Я., в своей совокупности определены как легкие по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков, рассмотрев материалы проверки, возбудил уголовное дело и направил его для предварительного следствия, поскольку в действиях К. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения».

В соответствии с ч. 2 ст. 26 УПК дела о преступлениях, предусмотренных вышеназванной статьей, являются делами частного обвинения и возбуждаются пострадавшим. Однако в силу ч.5 ст. 26 УПК прокурор вправе возбудить уголовное дело.

«Преступление, совершенное К., затрагивает существенные интересы государства и общества, поскольку государство обеспечивает защиту жизни человека и его прав, а также установленного правопорядка от преступных посягательств, способствует предупреждению преступлений», - сообщил Александр Владимирович.

Стоит отметить, что К. ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против жизни и здоровья, ведет антисоцильный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, а при совершении описанного преступления был пьян.

Таким образом, непринятие соответствующих мер и оставление преступления безнаказанным, учитывая личность К., обстоятельства совершения преступления и направленность его действий, могут послужить причиной и создать условия для более тяжкого преступления против жизни и здоровья.

П. КЁЛЕР.

 
 
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Многие мальчики, а иногда уже и мужчины, воображают, как вступают в драку и выходят из нее победителями, разбросав дюжину злодеев по сторонам. В...
 
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