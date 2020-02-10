В КГБ опровергли слухи о задержании Шуневича

Источник материала: Виртуальный Брест

В выходные в интернете активно распространялась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Об этом в том числе сообщил Onliner надежный источник.





Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель CК Юлия Гончарова.

МВД информацией также не располагало.

Дополнено

Только утром 10 февраля нам удалось связаться с главой пресс-службы КГБ . Он опроверг информацию о том, что Шуневич выступает подозреваемым или свидетелем по какому-либо уголовному делу, находящемуся в производстве КГБ , и сказал, что он не был задержан.

— Мы опровергаем информацию о задержании Игоря Шуневича Комитетом госбезопасности. Кроме того, никакие меры процессуального характера (задержание подозреваемого и меры пресечения. — Прим. Onliner) к нему не применялись с нашей стороны. Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ. И соответственно, никаких мер пресечения к нему не может быть применено, — сказал Андрей Ярош, официальный представитель Комитета госбезопасности.

— Под участниками процесса вы имеете в виду в том числе свидетелей?

— Совершенно верно.