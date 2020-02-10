|
В КГБ опровергли слухи о задержании Шуневича
10.02.2020 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В выходные в интернете активно
Однако официального подтверждения нет.
«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель CК Юлия Гончарова.
МВД информацией также не располагало.
Дополнено
Только утром 10 февраля нам удалось связаться с главой пресс-службы
— Мы опровергаем информацию о задержании Игоря Шуневича Комитетом госбезопасности. Кроме того, никакие меры процессуального характера (задержание подозреваемого и меры пресечения. — Прим. Onliner) к нему не применялись с нашей стороны. Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ. И соответственно, никаких мер пресечения к нему не может быть применено, — сказал Андрей Ярош, официальный представитель Комитета госбезопасности.
— Под участниками процесса вы имеете в виду в том числе свидетелей?
— Совершенно верно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в интернете активно распространялась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Об этом в том числе сообщил Onliner...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)