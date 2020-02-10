ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В КГБ опровергли слухи о задержании Шуневича

10.02.2020 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В выходные в интернете активно распространялась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Об этом в том числе сообщил Onliner надежный источник.

В КГБ опровергли слухи о задержании Шуневича

Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель CК Юлия Гончарова.

МВД информацией также не располагало.

Дополнено

Только утром 10 февраля нам удалось связаться с главой пресс-службы КГБ. Он опроверг информацию о том, что Шуневич выступает подозреваемым или свидетелем по какому-либо уголовному делу, находящемуся в производстве КГБ, и сказал, что он не был задержан.

— Мы опровергаем информацию о задержании Игоря Шуневича Комитетом госбезопасности. Кроме того, никакие меры процессуального характера (задержание подозреваемого и меры пресечения. — Прим. Onliner) к нему не применялись с нашей стороны. Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ. И соответственно, никаких мер пресечения к нему не может быть применено, — сказал Андрей Ярош, официальный представитель Комитета госбезопасности.

— Под участниками процесса вы имеете в виду в том числе свидетелей?

— Совершенно верно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В выходные в интернете активно распространялась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Об этом в том числе сообщил Onliner...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
И в бровь, и в глаз…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика