«Лег» на крышу. В Вороновском районе произошла авария

Источник материала: Вороновская газета





Дорожно-транспортное происшествие в д. Соколы Бастунского сельсовета зафиксировано в 9.30 утра. Водитель иномарки, двигавшейся со стороны Лиды, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина не пострадал.







Как пояснили сотрудники ОГАИ Вороновского РОВД, неблагоприятные погодные условия повлияли на дорожную обстановку. Мокрый асфальт, сильный порывистый ветер снизили устойчивость автомобиля на дороге. На месте происшествия проводится проверка.

Соб. инф.