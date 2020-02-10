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«Лег» на крышу. В Вороновском районе произошла авария

10.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Лег» на крышу. В Вороновском районе произошла авария

Дорожно-транспортное происшествие в д. Соколы Бастунского сельсовета зафиксировано в 9.30 утра. Водитель иномарки, двигавшейся со стороны Лиды, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина не пострадал.


«Лег» на крышу. В Вороновском районе произошла авария

Как пояснили сотрудники ОГАИ Вороновского РОВД, неблагоприятные погодные условия повлияли на дорожную обстановку. Мокрый асфальт, сильный порывистый  ветер снизили устойчивость автомобиля на дороге. На месте происшествия проводится проверка. 

Соб. инф.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие в д. Соколы Бастунского сельсовета зафиксировано в 9.30 утра. Водитель иномарки, двигавшейся со стороны Лиды, на закруглении...
 
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