На пожаре в Борисовском районе погибли отец троих детей и его знакомый

Источник материала: Единство

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления спасателей в 21:21.

В Борисовском районе две деревни Нивки. Одна в Гливинском сельском совете, вторая — в Мстижском.

Пожар с двумя погибшими случился в мстижских Нивках.

Управляющая делами Мстижского сельского исполнительного комитета Елена Курьян 8 февраля рассказала, что говорят про трагедию местные жители:

— Нам известно, что от дома после пожара осталась только одна стена. Хозяин нигде не работал, жил один, семьи у него нет. Его знакомый, наоборот, семейный человек. Трудился на местном сельскохозяйственном предприятии. Вчера он пришел в гости, чтобы отметить свой отпуск. Мужчины выпивали и потом, похоже, уснули с непотушенной сигаретой. От этого дом и загорелся.

По словам Елены Курьян, у погибшего мужчины, который пришел к односельчанину в гости, осталась семья — жена и трое детей: два мальчика и девочка. Все они уже закончили школу.

МЧС сообщает, что причина пожара устанавливается.