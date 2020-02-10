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На пожаре в Борисовском районе погибли отец троих детей и его знакомый

10.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления спасателей в 21:21.

В Борисовском районе две деревни Нивки. Одна в Гливинском сельском совете, вторая — в Мстижском.

Пожар с двумя погибшими случился в мстижских Нивках.

Управляющая делами Мстижского сельского исполнительного комитета Елена Курьян 8 февраля рассказала, что говорят про трагедию местные жители:

— Нам известно, что от дома после пожара осталась только одна стена. Хозяин нигде не работал, жил один, семьи у него нет. Его знакомый, наоборот, семейный человек. Трудился на местном сельскохозяйственном предприятии. Вчера он пришел в гости, чтобы отметить свой отпуск. Мужчины выпивали и потом, похоже, уснули с непотушенной сигаретой. От этого дом и загорелся.

По словам Елены Курьян, у погибшего мужчины, который пришел к односельчанину в гости, осталась семья — жена и трое детей: два мальчика и девочка. Все они уже закончили школу.

МЧС сообщает, что причина пожара устанавливается.

www.mlyn.by

 
 
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Жилой дом горел вечером 7 февраля в деревне Нивки Мстижского сельсовета Борисовского района. На пожаре погибли хозяин и его гость. Оба — 1965 года рождения.
 
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