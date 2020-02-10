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В Березе задержан серийный автовор, которого искали с прошлого августа

10.02.2020 15:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей. Им оказался 26-летний местный житель, причастность которого установили к нескольким хищениям. Сейчас оперативники и следователи выясняют точное количество преступных эпизодов.

В Березе задержан серийный автовор, которого искали с прошлого августа

– Предположительно первые кражи начались летом прошлого года. Молодой человек ночью находил в частном секторе старые не запертые иномарки либо вскрывал их отверткой. Из салона, в первую очередь, исчезали деньги. Если их не было, подозреваемый забирал другое имущество, к примеру, фотоаппарат, видеорегистратор и личные вещи, – рассказали в Березовском РОВД.

Выйти на след фигуранта удалось в начале этого года после изучения записей с камер видеонаблюдения и проверки ранее судимых людей. При осмотре его квартиры была изъята часть похищенного. В общей сложности ущерб от его действий составил свыше 1 000 рублей.

Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. Следователями дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело.

 
 
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  В Березе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей. Им оказался 26-летний местный житель, причастность которого...
 
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