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В Глубоком мужчина шел на работу по озеру - и провалился под лед
Источник материала: Tut.by
Днем 10 февраля работники МЧС спасли мужчину, который шел по озеру Когальному на работу и провалился под лед,
Когда приехали спасатели, мужчина был в полынье в 50 метрах от берега.
Предположительно, горожанин шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить дорогу. Лед не выдержал, мужчина провалился в воду и начал тонуть.
Пострадавшего достали на берег. Его госпитализировали с переохлаждением.
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Предположительно, горожанин шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить дорогу.
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