В Глубоком мужчина шел на работу по озеру - и провалился под лед

Источник материала: Tut.by

Днем 10 февраля работники МЧС спасли мужчину, который шел по озеру Когальному на работу и провалился под лед, сообщает ведомство.

Когда приехали спасатели, мужчина был в полынье в 50 метрах от берега.

Предположительно, горожанин шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить дорогу. Лед не выдержал, мужчина провалился в воду и начал тонуть.

Пострадавшего достали на берег. Его госпитализировали с переохлаждением.