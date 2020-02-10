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В Глубоком мужчина шел на работу по озеру - и провалился под лед

10.02.2020 16:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 10 февраля работники МЧС спасли мужчину, который шел по озеру Когальному на работу и провалился под лед, сообщает ведомство.

Когда приехали спасатели, мужчина был в полынье в 50 метрах от берега.

Предположительно, горожанин шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить дорогу. Лед не выдержал, мужчина провалился в воду и начал тонуть.

Пострадавшего достали на берег. Его госпитализировали с переохлаждением.

 
 
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Предположительно, горожанин шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить дорогу.
 
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