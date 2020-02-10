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Двух иностранцев с более чем 6 кг героина задержали в Гродненском районе
10.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает
Вечером 7 февраля в Гродненском районе были задержаны 50-летний и 51-летний иностранцы. «Они намеревались вывезти более 6 кг героина за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория. Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свертки с порошком белого цвета. Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное
По словам начальника отдела ГУНиПТЛ МВД Александра Высоцкого, злоумышленники везли наркотик в Германию. Героин был спрятан в порогах легковушки. Тайник позволило обнаружить использование инспекционно-досмотрового комплекса.
Один из задержанных — судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни.
Успех операции стал результатом длительной и кропотливой работы наркоборцов МВД и их тесного сотрудничества с таможенниками и пограничниками, а также с Гродненским УВД.
Действиям задержанных дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза. Такую...
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