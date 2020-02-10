ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двух иностранцев с более чем 6 кг героина задержали в Гродненском районе

10.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Двух иностранцев с более чем 6 кг героина задержали в Гродненском районе

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 7 февраля в Гродненском районе были задержаны 50-летний и 51-летний иностранцы. «Они намеревались вывезти более 6 кг героина за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория. Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свертки с порошком белого цвета. Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное наркотическое средство героин», — проинформировала Ольга Чемоданова.

Двух иностранцев с более чем 6 кг героина задержали в Гродненском районе

По словам начальника отдела ГУНиПТЛ МВД Александра Высоцкого, злоумышленники везли наркотик в Германию. Героин был спрятан в порогах легковушки. Тайник позволило обнаружить использование инспекционно-досмотрового комплекса.

Один из задержанных — судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни.

Успех операции стал результатом длительной и кропотливой работы наркоборцов МВД и их тесного сотрудничества с таможенниками и пограничниками, а также с Гродненским УВД.

Действиям задержанных дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза. Такую...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Осиповичах поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика