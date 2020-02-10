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В Осиповичах поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах утром 10 февраля поезд насмерть сбил мужчину,
Поезд сбил мужчину недалеко от улицы Сташкевича. Установлено, что погибший был в наушниках. Видел ли он приближающийся поезд, теперь предстоит выяснить правоохранителям.
Известно, что машинист поезда подавал звуковые сигналы, но мужчина на них не отреагировал.
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Известно, что машинист поезда подавал звуковые сигналы, но мужчина на них не отреагировал.
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