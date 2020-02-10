В Осиповичах поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах утром 10 февраля поезд насмерть сбил мужчину, сообщает ТРК «Могилев». Погибшему было 48 лет.

Поезд сбил мужчину недалеко от улицы Сташкевича. Установлено, что погибший был в наушниках. Видел ли он приближающийся поезд, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

Известно, что машинист поезда подавал звуковые сигналы, но мужчина на них не отреагировал.