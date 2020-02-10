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В Осиповичах поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках

10.02.2020 13:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах утром 10 февраля поезд насмерть сбил мужчину, сообщает ТРК «Могилев». Погибшему было 48 лет.

Поезд сбил мужчину недалеко от улицы Сташкевича. Установлено, что погибший был в наушниках. Видел ли он приближающийся поезд, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

Известно, что машинист поезда подавал звуковые сигналы, но мужчина на них не отреагировал.

 
Теги: Могилев
 
 
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Известно, что машинист поезда подавал звуковые сигналы, но мужчина на них не отреагировал.
 
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