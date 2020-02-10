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Пожар в хостеле в Москве: погибли, предположительно, два белоруса. В здании было более 150 человек

10.02.2020 22:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Один пострадавший умер на месте пожара, второй — в машине скорой помощи. Всего двое погибших. По предварительным данным, оба — граждане Беларуси», — сказал источник.

Возгорание произошло на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, дом 15, его площадь составила 15 кв. м. Всего из здания, по уточненным данным МЧС, были выведены более 150 человек. Пожар ликвидировали.

В правоохранительных органах сообщили, что в хостеле в 2018 году выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они были устранены, благодаря чему удалось избежать массовой гибели людей.

 
 
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Всего из здания, по уточненным данным МЧС, были выведены более 150 человек. Пожар ликвидировали.
 
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