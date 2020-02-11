В Польше сорванная ветром крыша придавила людей - погибли трое

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли в понедельник после того, как нескольких лыжников придавило крышей, сорванной с дома сильным порывом ветра в курортной местности Буковина-Татшаньская на юге Польши. Об этом информировали журналистов представители медицинских служб.



Фото: Reuters

Инцидент произошел на склоне утром. Как сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Малопольского воеводства Себастьян Возняк, всего под обломками крыши оказались четыре человека. На месте погибли 52-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Еще одна дочь первой погибшей попала в больницу, к вечеру 21-летняя девушка умерла. «Причиной смерти стали многочисленные повреждения внутренних органов», — сообщили журналистам медики.

В результате происшествия пострадали еще двое мужчин. По некоторым данным, они являются родственниками погибших. Супруг погибшей женщины доставлен в больницу в состоянии сильного психологического шока. Также в больницу отправлен 16-летний молодой человек, который получил травмы головы и спины.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Как стало известно, ветром сорвало жестяную крышу здания, где можно было взять в аренду лыжную экипировку. По имеющимся данным, конструкция была ненадежной и установленной незаконно.