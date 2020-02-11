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В Бресте 71-летнего норвежца, которого обвиняли в приставании к девочке, осудили — но не за то
11.02.2020 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 февраля в Бресте огласили
Обвиняемый Даг Вивестад
Суд признал мужчину виновным только в хулиганстве и назначил ему лишение свободы на срок 6 месяцев в колонии общего режима. Статью в процессе переквалифицировало гособвинение, сообщили TUT.BY защитники норвежца.
На вопрос, как Даг отреагировал на приговор, адвокат ответил: «Мы его готовили к худшему».
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Срок нахождения в СИЗО обвиняемому зачтут в срок исполнения наказания — его засчитывают один к одному дню. Под стражей Даг Вивестад содержится с конца сентября 2019 года, ему осталось сидеть немногим более месяца (если приговор не будет обжаловаться).
Родственники потерпевшей девочки от комментариев отказались. «Позорище всей системе», — заявила ее бабушка и сообщила, что «собирается ехать к президенту».
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обстоятельства, за которые судили норвежца, известны со слов родственников обвиняемого, которые уверены в его невиновности.
О задержании норвежца через фейсбук британца Алана Смита первой сообщила племянница Дага Камилла Гледиц. По словам женщины, ее дядя увлекается историей Второй мировой войны. В Брест он приехал с научными целями. 29 сентября он с другом Уле Хьякмаром Рённевигом встретил в гостинице «Беларусь» девочку примерно десяти лет в сопровождении двух младших братьев. Школьница хорошо говорила по-английски. По словам племянницы, общение дяди с девочкой длилось около двух минут. Жена обвиняемого рассказала «Радыё Свабода», что ее муж поцеловал девочку в щеку:
После этого к Дагу и его другу подбежали мужчины. Они их избили и вызвали милицию, написала в своем посте племянница:
В Норвегии Уле прооперировали — у мужчины было внутричерепное кровоизлияние, сообщало «Радыё Свабода» со ссылкой на жену обвиняемого.
В ответе МВД гражданину Норвегии Уле говорится, что после проведенной проверки установлено, что невозможно определить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных ему, так как сам заявитель отказался от проведения экспертизы. Также в ходе проверки не нашел подтверждения «факт нанесения вам ударов неизвестным лицом».
Интересы обвиняемого в суде представляли два белорусских адвоката. Им помогал их коллега из России Илья Новиков. Его не допустили к участию в процессе, поэтому он выступал в качестве советника. В беседе с TUT.BY Новиков сообщил, что отказ в возбуждении дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений Уле был отменен прокуратурой.
Титульное фото: pixabay.com
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10 февраля в Бресте огласили приговор 71-летнему гражданину Норвегии Дагу Вивестаду, которого обвиняли в действиях сексуального характера в отношении заведомо...
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