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Контрабандные сигареты на 221 тысячу рублей нашли в фурах, которые везли картошку в Украину

11.02.2020 14:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупную партию контрабандных сигарет, которые спрятали под картошкой, нашли белорусские таможенники на границе с Украиной, сообщает ГТК.


Два автопоезда везли свежий картофель из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Во время досмотра выяснилось, что под картошкой в полуприцепах спрятали 450 картонных коробок с сигаретами.

Видео: ГТК

По факту сокрытия товаров, подлежащих декларированию, таможня начала административный процесс.

224 тысячи пачек сигарет на 221 тысячу рублей изъяты до решения суда вместе с полуприцепами-рефрижераторами. Последние оценили в 65 тысяч рублей.

 
 
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Сигареты и рефрижираторы-полуприцепы, в которых их перевозили, изъяты до решения суда.
 
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