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Контрабандные сигареты на 221 тысячу рублей нашли в фурах, которые везли картошку в Украину
Источник материала: Tut.by
Крупную партию контрабандных сигарет, которые спрятали под картошкой, нашли белорусские таможенники на границе с Украиной, сообщает
Два автопоезда везли свежий картофель из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Во время досмотра выяснилось, что под картошкой в полуприцепах спрятали 450 картонных коробок с сигаретами.
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По факту сокрытия товаров, подлежащих декларированию, таможня начала административный процесс.
224 тысячи пачек сигарет на 221 тысячу рублей изъяты до решения суда вместе с полуприцепами-рефрижераторами. Последние оценили в 65 тысяч рублей.
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Сигареты и рефрижираторы-полуприцепы, в которых их перевозили, изъяты до решения суда.
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