Контрабандные сигареты на 221 тысячу рублей нашли в фурах, которые везли картошку в Украину

Источник материала: Tut.by

Крупную партию контрабандных сигарет, которые спрятали под картошкой, нашли белорусские таможенники на границе с Украиной, сообщает ГТК .





Два автопоезда везли свежий картофель из Беларуси в Украину через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Во время досмотра выяснилось, что под картошкой в полуприцепах спрятали 450 картонных коробок с сигаретами.

Видео: ГТК

По факту сокрытия товаров, подлежащих декларированию, таможня начала административный процесс.

224 тысячи пачек сигарет на 221 тысячу рублей изъяты до решения суда вместе с полуприцепами-рефрижераторами. Последние оценили в 65 тысяч рублей.