Велосипедист погиб в результате ДТП по вине нетрезвого водителя

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Предварительное расследование данного уголовного дела производилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Согласно предъявленному обвинению, в ноябре 2019 года водитель П. в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении в соответствии с ПДД велосипедиста С., который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Непосредственно после наезда водитель скрылся с места происшествия.

Обвиняемый П. ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Потому прокуратура области изменила обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Игорь РОЛИЧ, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области