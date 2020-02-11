В Городокском районе на озере провалился под лед и утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Городокском районе утром 8 февраля водолазы достали из озера Езерище 60-летнего пенсионера: он провалился в прорубь, сообщает телеканал «Витебск».

Мужчина находился примерно в 50 метрах от берега. Спасти его не удалось.

Напомним, в Глубоком 10 февраля мужчина шел на работу по озеру — и провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением.

Запрет выхода на лед на водоемах области действует с начала декабря 2019 года. Из-за теплой зимы ледяного покрова на реках и озерах долгое время не было, а сейчас его толщина не превышает 4−5 см.

Сотрудники МЧС и ОСВОД региона в очередной раз предостерегают людей от выхода на тонкий лед.