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Суд Пружанского района приговорил экс-милиционера к семи годам колонии за пьяное ДТП
11.02.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Пружанского района огласил
Авария произошла в июне 2019 года. За рулем служебного автомобиля ВАЗ находился нетрезвый участковый инспектор Пружанского РОВД. Вблизи деревни Лососин машина переехала лежавшего на проезжей части пьяного велосипедиста. При этом водитель имел возможность заранее увидеть препятствие на дороге и вовремя остановиться. После совершения ДТП не оказал мужчине помощь и скрылся. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался по дороге в больницу.
Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 (нарушение
фото - TUT.BY
Также постановлено взыскать с УВД Брестского облисполкома в пользу матери погибшего Br20 тыс. в счет возмещения материальной компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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