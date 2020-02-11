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Суд Пружанского района приговорил экс-милиционера к семи годам колонии за пьяное ДТП

11.02.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд Пружанского района приговорил экс-милиционера к семи годам колонии за пьяное ДТП

Авария произошла в июне 2019 года. За рулем служебного автомобиля ВАЗ находился нетрезвый участковый инспектор Пружанского РОВД. Вблизи деревни Лососин машина переехала лежавшего на проезжей части пьяного велосипедиста. При этом водитель имел возможность заранее увидеть препятствие на дороге и вовремя остановиться. После совершения ДТП не оказал мужчине помощь и скрылся. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК и ч.3 ст.159 (оставление в опасности) УК. По совокупности преступлений мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С него будет взыскано 300 базовых величин штрафа на сумму Br8,1 тыс.

Суд Пружанского района приговорил экс-милиционера к семи годам колонии за пьяное ДТП

фото - TUT.BY

Также постановлено взыскать с УВД Брестского облисполкома в пользу матери погибшего Br20 тыс. в счет возмещения материальной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  Суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного...
 
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