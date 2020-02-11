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В Польше семеро избили компанию иностранцев из Украины, России и Беларуси

11.02.2020 17:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польском городе Торунь разыскивают семь человек, которые в ночь на воскресенье избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.


Фото: torun. kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/

Происшествие случилось около 1.30 9 февраля. Семь человек избили пятерых иностранцев. По данным полиции, нападение произошло на национальной почве.

«Сотрудники торунской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торунском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия», — сказано в сообщении полиции.


Фото: torun. kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/

По данным местных СМИ, жертвы нападения получили травмы, которые не угрожают их жизни, у одного из пострадавших — перелом костей черепа. Среди пострадавших была женщина.

«Радыё Свабода» связалось со свидетелем происшествия. Он рассказал, что серьезные травмы получил поляк, который репатриировался из России. Ему будут делать операцию. По данным издания, среди избитых — один гражданин Беларуси, этнический поляк. Мужчина сильно не пострадал, в госпитализации не нуждался. По данным свидетеля, причиной нападения стал русский язык, на котором разговаривала компания друзей.

 
 
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В польском городе Торунь разыскивают семь человек, которые в ночь на воскресенье избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.
 
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