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В Польше семеро избили компанию иностранцев из Украины, России и Беларуси
Источник материала: Tut.by
В польском городе Торунь разыскивают семь человек, которые в ночь на воскресенье избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.
Происшествие случилось около 1.30 9 февраля. Семь человек избили пятерых иностранцев. По данным полиции, нападение произошло на национальной почве.
«Сотрудники торунской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торунском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия», —
По данным местных СМИ, жертвы нападения получили травмы, которые не угрожают их жизни, у одного из пострадавших — перелом костей черепа. Среди пострадавших была женщина.
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В польском городе Торунь разыскивают семь человек, которые в ночь на воскресенье избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.
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